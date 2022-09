Centro mercantile Sicilia offre un supporto alle progettualità del PNRR

Il Centro Mercantile Sicilia con il supporto dell’imprenditoria e realtà professionali, ha promosso la costituzione di Mercantile Sviluppo (MeSvil), per leggere, analizzare e sperimentare situazioni ed opportunità per generare proposte e progetti appropriati allo scenario e supportare e completare decisioni da coordinare tra attori che traducano le loro competenze in comportamenti pratici.

Lo rende noto il presidente Elio La Tassa spiegando che l'obiettivo è "assicurare un supporto alle progettualità del PNRR sviluppando le competenza di logistica ed intermodalità che affiorano dall’applicazione dalla legge istitutiva delle ZES. Inoltre guiderà la gestione di piani energetici specialmente focalizzati sulle rinnovabili, anche a favore di terzi, trovando misure di incentivazione a sostegno delle imprese per le quali curerà progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione per la transazione ecologica".

Mercantile Sviluppo (MeSvil) sarà insomma strumento di collaborazione tra imprese, aziende industriali, istituzioni ed ordini professionali, producendo una comune fase di attività senza interferire su quella svolta dei singoli, coordinando invece quelle che i consorziati decideranno di attuare assieme con scopi riconducibili allo schema di azione unitaria.

