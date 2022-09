Sant’Agata Militello, auto si ribalta e colpisce altre due vetture

Incidente autonomo, per fortuna senza ferito, stamani sul lungomare di via Cosenza a Sant’Agata Militello. È successo poco dopo le 9 nel tratto di strada sottostante l’ingresso della stazione ferroviaria. Una giovane originaria di Acquedolci che procedeva in direzione Messina, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Lancia Y che si è ribaltata. Nell’impatto sono state coinvolte anche due vetture che si trovavano sul lato opposto della strada. Per fortuna, come detto, non ci sono stati feriti ma è stato comunque necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri e la Polizia locale oltre al mezzo del pronto intervento stradale per rimuovere la vettura e la bonifica del tratto stradale interessato.

