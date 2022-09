Messina, scuole dismesse presto sedi di associazioni del terzo settore ECCO QUALI

Un tempo scuole, ormai dismesse, presto sedi di associazioni del terzo settore. Sei edifici di Messina destinati ad un riutilizzo di valore sociale. La consegna da parte della Patrimonio Spa, con il suo amministratore unico Roberto Cicala, e del Comune, con il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti, è avvenuta stamattina a Palazzo Zanca.

Quali sono le scuole

Queste le ex scuole assegnate: due rispettivamente, il plesso elementare di Massa San Giorgio e la scuola di Santo Saba alla ASSRYDER per il progetto “Motivazione all’impegno ambientale – stimolo alla conoscenza del territorio locale – conoscere lo scautismo”; la scuola Castronovo di Gesso alla CNGEI per “Spazio sociale per la promozione di attività volte a prevenire e rimuovere situazioni di particolare bisogno o emergenza rivolte a fasce disagiate”; la scuola primaria di Rodia all’Associazione Amici della Sapienza per il progetto relativo a “Valorizzazione di attività di promozione legate alle emergenze sociali e culturali del territorio; e la scuola materna e elementare di Massa Santa Lucia assegnata all’associazione A.S.D. Massa Santa Lucia per “Attività socio assistenziali – giardini condivisi – parco giochi bambini – attività culturali e ludico ricreative”.

Nell’occasione il sindaco ha annunciato di che è stata individuata “una nuova sede per il trasferimento della sesta Municipalità in locali più ampi per rendere più agevole la fruibilità all’utenza”. E Cicala ha aggiunto: “Riproporremo nuovi bandi per le scuole che non sono state ancora assegnate e ne aggiungeremo delle altre”.

