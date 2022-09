Messina, duplice omicidio di Camaro: nessuna traccia di sangue sul motorino

Esito negativo. Non c’era nessuna traccia utile. È questo il clamoroso responso degli esami sui frammenti di asfalto vicino al gradino di casa, sullo zerbino, e sul motorino condotto da una delle vittime. Ed è un altro tassello che si aggiunge alle indagini sul duplice omicidio di Camaro San Luigi, l’esito della sparatoria avvenuta il 2 gennaio scorso, quando il killer reo confesso, il 37enne Claudio Costantino, prima latitante e da alcuni mesi in carcere per questa duplice esecuzione, ha ucciso a colpi di pistola il 31enne Francesco Portogallo e il 35enne Giovanni Cannavò.

È questa infatti la conclusione della perizia depositata in questi giorni dalla consulente della Procura, la dott. Paola De Simone, direttore tecnico superiore biologo della Polizia, in servizio presso il Gabinetto regionale della Polizia scientifica di Palermo, che ha completato l’analisi sui materiali repertati dai carabinieri all’interno o nei pressi dell’abitazione di Costantino, in via Eduardo Morabito, dopo la sparatoria.

Proprio la specialista della Scientifica sarà sentita mercoledì mattina dal gip Claudio Pagana su questi argomenti, visto che riprende dopo la pausa estiva l’incidente probatorio chiesto dalla Procura sulla duplice esecuzione. L’inchiesta è gestita dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio con il sostituto Giulia Falchi, ci lavorano da mesi carabinieri e polizia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata