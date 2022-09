Savoca, 80enne sbaglia strada e resta... incastrato

Doveva raggiungere un locale della zona, invece è finito in una strada senza uscita e per liberarlo sono dovuti intervenire i soccorsi.

Una disavventura fortunatamente senza particolari conseguenze per un automobilista che si trovava con la sua auto nella frazione Contura Superiore di Savoca. L’uomo, un 80enne di Nizza di Sicilia, era al volante di una Fiat “Panda” e stava percorrendo la Provinciale 17 di San Pietro e Paolo, diretto ad un agriturismo per partecipare ad un incontro politico in vista delle prossime elezioni regionali. Appena ha superato le palazzine degli alloggi popolari della frazione savocese ha però sbagliato strada, imboccando una via sterrata comunale sul lato destro della Provinciale, percorrendo alcune decine di metri con la sua utilitaria convinto di aver intrapreso il percorso che lo avrebbe condotto al locale.

