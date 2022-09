Messina, investe pedone a Pace e fugge via. Caccia a un pirata della strada

Ancora un pedone investito, ancora un pirata della strada. E' avvenuto questa notte a Messina, in via Consolare Pompea, all'altezza dei cannoni di Pace. Un uomo è stato investito da una Mercedes bianca, riportando alcune ferite. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. E' stato soccorso dal 118 e dalle forze dell'ordine arrivate sul posto a cominciare dagli uomini della Sezione Infortunistica della Polizia municipale, coordinati da Giovanni Arizzi. Sono immediatamente scattate le indagini per risalire al pirata della strada. Si stanno già passando al setaccio delle immagini di alcuni esercizi commerciali della zona e presto l'uomo potrebbe avere un nome e un volto.

© Riproduzione riservata