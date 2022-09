Santa Lucia del Mela, ritrovato il cadavere di un anziano in aperta campagna

Il corpo senza vita di un anziano è stato rinvenuto dai vigili del fuoco in aperta campagna, nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela. La salma di un settantottenne, scomparso da alcuni giorni, è stata avvistata da un colono, nella serata di ieri. Lanciato l'allarme al numero unico di pronto intervento, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno verificato le cause del decesso. Il sostituto procuratore ha disposto l'esame esterno dal quale è emerso che il decesso dell'uomo è avvenuto per cause naturali. La salma è già stata restituita ai familiari.

