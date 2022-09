A Messina c'è un’emergenza nell’emergenza: i Neet

«Il problema occupazionale è strettamente collegato al problema educativo e formativo dei giovani, all’indebolimento delle tradizionali centrali educative e allo sfilacciamento delle famiglie. Educazione, formazione, famiglia e partecipazione alla vita sociale rappresentano questioni fondamentali che se non opportunamente e tempestivamente affrontate generano un altro dato drammatico dato per Messina, ovvero il numero dei “Neet” che in città interessa quasi il 45% dei giovani e ogni giovane “Neet” non opportunamente trattato è un giovane che finirà tra le fila dei disoccupati».

Il documento firmato dai rappresentanti dell’associazione “Hic et Nunc”, che dal 2011 è impegnata in progetti di grande rilevanza sociale, si inserisce nel dibattito scaturito dai dati contenuti nel Report dell’Istat sul mercato del lavoro e solleva una questione che, in effetti, trova poco spazio nelle analisi e discussioni tra le forze politiche e sociali della città. C’è un’emergenza nell’emergenza ed è quella di coloro i quali “né studiano né lavorano”, i cosiddetti “Neet”, che a Messina addirittura rappresentano un esercito, quasi un giovane su due.

