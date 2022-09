Santa Lucia del Mela, ritrovato il cadavere di un anziano in aperta campagna

Il corpo senza vita di un anziano è stato rinvenuto dai vigili del fuoco in aperta campagna, nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela. La salma di un settantottenne, scomparso da alcuni giorni, sarebbe stata avvistata da un colono, in serata. Lanciato l'allarme al numero unico di pronto intervento, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno verificando le cause del decesso. Allo stato attuale non si esclude nessuna pista, anche se pare che l'uomo sia deceduto per morte naturale. Il sostituto procuratore ha comunque disposto l'esame esterno.

