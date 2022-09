Messina, treni per Fontanarossa. Servono correttivi

Il nuovo servizio di collegamento su rotaia tra la città dello Stretto e l’aeroporto di Catania, lanciato nel marzo del 2021, si sta guadagnando pian piano il favore dell’utenza messinese. Ma c’è ancora tanto da fare per poterlo rendere davvero appetibile e approdare a numeri di frequentazione di una certa consistenza. Stando ad alcune stime, la media è di una ventina di passeggeri a corsa, tra andata e ritorno, con picchi la mattina, all’ora di pranzo e la sera. Un trend certamente perfettibile, a patto che si sciolgano nodi già presenti in fase di istituzione di questa validissima alternativa ai pullman e alle auto private: potenziare l’offerta e creare coincidenze con gli aerei al decollo e in arrivo nello scalo di Fontanarossa.

Il sindacato La Uiltrasporti lancia un appello al prossimo governo siciliano: «Si può fare di più, incrementando i chilometri previsti nel contratto di servizio con Trenitalia. È di certo un’ottima notizia che lo scalo aeroportuale di Catania nel 2021 sia stato il primo per traffico nazionale, con 4 milioni e 632mila passeggeri – dichiara Michele Barresi, segretario generale Uiltrasporti Messina – ma dispiace constatare che il servizio di collegamento con il treno nella tratta ferroviaria Messina-Fontanarossa, dopo un anno e mezzo di attività, non sia diventato altrettanto appetibile per l’utenza e quindi competitivo». Sono 11 i collegamenti giornalieri da Messina all’aerostazione “Vincenzo Bellini”, con il primo treno in partenza alle 5.13 e arrivo alle 6.44 e l’ultimo in partenza alle 18.25 e arrivo alle 21.06. «Resta impossibile per l’utente che parte dalla provincia peloritana fruire del servizio treno per mancanza di adeguate coincidenze con tutti voli nazionali in partenza da Fontanarossa fino alle 8 della mattina, voli in gran parte con destinazione Roma, ma anche Bologna, Milano, Torino e Venezia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata