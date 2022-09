Caro bollette, in Sicilia la CGIL tra piazze e mercati. A Messina scelto il Vascone

Subito un tetto alle bollette, ma anche un nuovo bonus di almeno 800 euro, per consentire a chi é più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dovere scegliere se fare la spesa o pagare luce e gas. Sono richieste della Cgil che domani farà nelle principali città dell’Isola un volantinaggio per porre all’attenzione di quante più persone possibili i contenuti della mobilitazione che sta portando avanti. La Cgil sarà domani nelle piazze e nei mercati delle principali cittá della Sicilia. A Messina alle ore 10,30 al mercato Vascone.

“L’attuale governo- dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- deve agire subito, il disagio sociale non può aspettare i tempi della politica”. La Cgil chiede anche di tutelare dall’inflazione stipendi e pensioni e di aumentare i redditi relativi recuperando le risorse attraverso la tassazione al 100% degli extraprofitti delle multinazionale dell’energia. “Metteremo in campo tutte le iniziative di mobilitazione possibili- afferma Mannino- perchè queste misure siano realizzate. Per una società più giusta, contro le disuguaglianze e il disagio sociale che cresce”.

