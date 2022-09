Messina, l'appello della Cisl: "Un patto sociale per andare oltre la crisi"

«I dati sono drammatici ma non dobbiamo scoraggiarci». Viene dalla Cisl l’appello a “pensare in positivo”, a non farsi prendere da quei sentimenti di pessimismo e di rassegnazione che, seppur giustificati alla luce dei numeri e delle statistiche, diventano paraventi, alibi dietro i quali nascondersi per non fare nulla.

«Bisogna credere nella costruzione di un vero patto sociale – dichiara il segretario generale Nino Alibrandi –, la strategia non può non passare dalla coesione e dal recupero di capacità di attrarre investitori e investimenti sul nostro territorio. Solo così si può creare una condizione di positività che può abbassare quel dato drammatico dell'occupazione locale». Coinvolgere e sentirsi coinvolti, lavorare insieme, soprattutto ragionare insieme, tavoli istituzionali, enti e forze vive della città: è la ricetta del sindacato messinese.

Alibrandi, ovviamente, fa riferimento agli ultimi dati sull’occupazione, quelli resi noti una settimana fa dall’Istat, secondo i quali Messina è la città all’ultimo posto per tasso di occupati, preceduta solo dalle altre due città metropolitane dell’Isola, Catania e Palermo. Il confronto con le altre realtà urbane è impietoso.

