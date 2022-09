Messina, il rettore Siviero: "Ecco perché il Ponte può e deve essere realizzato subito"

«Vogliamo ripristinare la verità, contro la dilagante diffusione di notizie false e tendenziose. E ristabilire la gerarchia della conoscenza, parli chi sa, basta chiacchiere da bar. Il progetto del Ponte è stato ed è, per il nostro Paese, a livello mondiale una innovazione totale. E oggi costa meno realizzarlo che non farlo». Così il prof. Enzo Siviero, rettore dell’Università E-Campus e tra i massimi esperti e progettisti di ponti, ha introdotto il dibattito che si è svolta nella sede dell’Ateneo telematico a Roma.

Un convegno internazionale durante il quale hanno parlato i tecnici, non i politici che utilizzano strumentalmente il tema del Ponte ad ogni campagna elettorale. E i tecnici hanno illustrato l’iter del progetto definitivo del Ponte a campata unica, tra Cannitello e Ganzirri, basato su due piloni alti quasi 400 metri con una luce di 3300 metri. Un progetto che era stato approvato da tutti gli organi previsti per legge e che, a lavori ormai avviati, venne bloccato nel 2012 dal Governo Monti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata