Spadafora, al via la ricostruzione del cavalcavia sull’A20

All'orizzonte la ricostruzione del cavalcavia numero 3 sull'autostrada A20 Messina-Palermo. A darne comunicazione è stata la sindaca Tania Venuto. «Finalmente ci siamo – ha detto –. Dopo due anni di attesa e solleciti vari, ieri abbiamo eseguito un sopralluogo con l'ing. Stefania Ferlazzo e il geometra Amedeo Branca del Cas per gli ultimi dettagli. La gara di aggiudicazione dei lavori si è conclusa e la ditta per la ricostruzione è stata già individuata. Giusto il tempo dei controlli burocratici all'impresa e saranno consegnati i lavori per poter ricostruire il cavalcavia di collegamento Spadafora-San Martino». Il cantiere risulta assegnato al Consorzio A.I.Co e Bruno Teodoro. «Pur consapevoli dei tempi previsti della burocrazia – dichiara il presidente del Cas Franco Restuccia – risolveremo finalmente i problemi che insistono sull'area artigianale, grazie al collegamento che verrà quindi ripristinato. Spesso in questi mesi ci siamo confrontati con gli imprenditori della zona, rassicurandoli circa la ricostruzione del cavalcavia». In passato, infatti, sul posto si sono recati i vari responsabili del Cas, come anche l'assessore regionale Marco Falcone. Ciascuno di loro ha dunque acceso i fari sull'urgenza di porre rimedio ai reali disagi.

