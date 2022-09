Messina, quattro scuole sono pronte a ripartire

Si riparte. Tra alcuni giorni tutti gli studenti messinesi ritorneranno sui banchi di scuola. Questa volta in primo piano non c’è tanto la preoccupazione per il Covid quanto per gli spazi ed i lavori che nei prossimi mesi interesseranno quattro istituti superiori cittadini. Sono tre le scuole destinatarie di finanziamenti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per lavori di messa in sicurezza: i licei Maurolico, Archimede e Seguenza. C’è poi l’istituto Tecnico Verona Trento per il quale è previsto un finanziamento legato al Pnrr regionale.

Fondi che dovranno servire per rifare il look a istituti storici che hanno formato generazioni di studenti di Messina e provincia. Per il Maurolico sono a disposizione 4,7 milioni di euro, per l’Archimede 8,8 milioni e per il Seguenza 4 milioni di euro. A questi si aggiungono i 14 milioni del Pnrr regionale del Verona Trento. Una montagna di soldi che dovrebbero servire a rendere più moderne e sicure queste scuole centenarie. I lavori potrebbero iniziare a partire dal mese di marzo.

