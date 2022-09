Il cordoglio degli ingegneri di Messina per la prematura scomparsa di Roberto D'Andrea

Ha destato grande commozione e cordoglio in città la scomparsa a soli 56 anni dell’ingegnere Roberto D’Andrea, molto conosciuto e stimato per le sue doti professionali e caratteriali.

Dopo gli studi al liceo scientifico Archimede e la laurea a Roma nei primi anni 90 in Ingegneria civile, si è sempre dedicato con grande passione ai temi dell’urbanistica e della progettazione edile, affiancando il padre, ing. Andrea, e poi con il fratello, ing. Sergio, sia nella committenza pubblica che in quella privata, dove eccelleva per la capacità di trovare soluzioni innovative a problematiche complesse, che consentivano di superare veri e propri scogli progettuali. Anche il presidente dell’Ordine degli ingegneri, Santi Trovato, lo ha affettuosamente ricordato in un post, e tanti sono stati i messaggi di cordoglio sui social, non soltanto dei suoi colleghi.

Impegnato per tanti anni nell’attività dell’Inarsind, il sindacato dei liberi professionisti ingegneri e architetti, l’ing. D’Andrea ha anche svolto una proficua e lunga attività di collaborazione con parlamentari e politici regionali sui temi a lui cari dell’urbanistica e della “visione di città”. Spesso ha proposto emendamenti a normative di settore e disegni di legge che poi hanno aperto strade nuove per un miglioramento delle “regole del costruire”, per esempio sul tema dei parcheggi interrati come soluzione alla “dittatura delle auto”.

La sua cifra è stata sempre, con grandissimo impegno, a parte la sua amata isola, Vulcano, la grande passione che ha profuso proprio sui temi dell’Ingegneria, intesa come scienza del costruire, che può consentire all’uomo di vivere meglio il suo rapporto con l’ambiente che lo circonda.

Alcuni palazzi realizzati a Messina dal team del suo studio professionale, portano proprio i segni evidenti della sua filosofia costruttiva.

