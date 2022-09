Taormina, furti in centro. Denunciato un 60enne

Sono stati numerosi e con finalità differenti i servizi messi in atto dalla polizia di Stato a Taormina nell'ambito dell'operazione "Estate sicura", nel corso della stagione turistica, per garantire e mantenere alto lo standard di sicurezza, a tutela di residenti, operatori commerciali e turisti che affollano la nota località turistica. In quest’ottica, vari servizi sono stati realizzati dagli acquascooter della polizia di Stato, impegnati nel pattugliamento delle limitrofe località balneari, tra cui Giardini Naxos dove nell’ultimo periodo sono stati controllati numerosi natanti ed elevati 6 verbali per violazione dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Durante l’intero periodo estivo, l’attività di contrasto alla criminalità diffusa ha rivestito tuttavia la voce più importante, impegnando attivamente e quotidianamente i poliziotti del commissariato di di Taormina.

Su questo fronte, risale ai giorni scorsi la denuncia all’autorità giudiziaria del presunto autore di una serie di furti in Corso Umberto. Il taccheggiatore seriale è un 60enne di origini siciliane, che vive all'estero e trascorre le vacanze a Giardini. L'uomo avrebbe agito in più esercizi commerciali del centro storico di Taormina, operando in più occasioni con le stesse modalità: piccoli furti messi a segno con rapidità e approfittando di un attimo di distrazione o di un momento di confusione all’interno dell’attività presa di mira. Un canovaccio che ha messo i poliziotti sulle sue tracce consentendone l’identificazione. Le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza pubblici e privati hanno infine corroborato le ipotesi investigative consentendo la segnalazione del presunto ladro all’Autorità Giudiziaria.

Analogo contesto si è poi ripetuto in un secondo episodio di furto perpetrato, anche stavolta, in pieno centro, davanti ad un’attività di ristorazione, ai danni del proprietario di un ciclomotore. Le tempestive indagini dei poliziotti del locale commissariato hanno permesso di identificare il presunto autore del furto e di restituire subito il mezzo al legittimo proprietario.

