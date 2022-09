PNRR: nasce a Messina il coordinamento Cisl Medici

La CISL Medici si propone di realizzare un pool multi professionale con l’obiettivo di dare risposta alla emergente richiesta di una sanità territoriale che sappia fornire le risposte ai fabbisogni del cittadino: la pandemia ha infatti radicalmente modificato la consapevolezza delle necessità organizzative e strutturali del territorio.

Pur rappresentando un momento di profonda crisi, sia umana che sociale, l’evento pandemico offre una straordinaria opportunità di riflessione ed azione mirata, ed i professionisti Medici della CISL vogliono diventare parte determinante e determinata nel fornire le proposte progettuali per sfruttare nel modo più produttivo i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea e recepita con lo strumento i bandi del PNRR. La proposta progettuale verrà redatta avvalendosi delle specifiche competenze di specialisti: tecnici esperti in elaborazione di progetti europei, ed avrà un respiro regionale prevedendo aggiustamenti ad hoc per le realtà peculiari del variegato territorio siciliano.

