Scontro auto-moto sulla SS289 tra Acquedoldi e Sanfratello. Un ferito in ospedale

Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di oggi sulla SS289 tra Acquedolci e San Fratello. L'impatto, a pochi chilometri dal centro abitato di San Fratello tra una moto Aprilia ed un'autovettura Mercedes classe A. Ad avere la peggio il giovane conducente della moto, residente a Sant'Agata Militello, che ha riportato traumi per fortuna lievi, in particolare ad un braccio. Il giovane è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale santagatese per gli accertamenti del caso. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e la squadra di pronto intervento stradale "Sos Strade" per la bonifica dell'area e la rimozione dei mezzi coinvolti.

