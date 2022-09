Mafia a Barcellona: 22 rinviati a giudizio

In 22 sono stati rinviati a giudizio con il rito ordinario. E ben 40 hanno scelto l’abbreviato per chiudere tutto in fretta. Sono questi i due passaggi cruciali della maxi udienza preliminare dopo l’operazione della Dda e dei carabinieri di febbraio sulla riorganizzazione di Cosa nostra a Barcellona, che vedeva ben 67 imputati davanti al gup Simona Finocchiaro, e che visti i grandi numeri si è tenuta nell'aula della corte d’assise, al Palazzo di giustizia di Messina.

Al centro i nomi e le carte dell’inchiesta sulla famiglia mafiosa barcellonese e la sua ultima riorganizzazione in ordine di tempo, che nel febbraio scorso ha portato ad 86 misure cautelari dopo anni d’indagine della Distrettuale antimafia di Messina e dei carabinieri.

Per la trattazione dei giudizi abbreviati il gup Finocchiaro ha fissato già sei udienze fino a dicembre (30 settembre, 20 ottobre, 11 e 25 novembre, 2 e 16 dicembre).

