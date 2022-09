Differenziata: sospeso il ritiro nella giornata di domani a Torregrotta, Pace e Gualtieri

Sospensione del ritiro della frazione umida per la giornata di domani nei Comuni che conferiscono nella discarica Rem, in provincia di Palermo. "A causa di un incendio che si è verificato oggi nella discarica di Bellolampo (in provincia di Palermo) - riferiscono le amministrazioni comunali di Torregrotta, Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò - nell'impianto di conferimento della Rem, domani, la ditta incaricata non potrà effettuare il servizio di raccolta dell'organico". Gli amministratori auspicano che il problema si possa risolvere il prima possibile, invitando la cittadinanza a non esporre questa sera il contenitore dell'umido.

