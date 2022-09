Stromboli, bonifica della “Spiaggia lunga”

Il sindaco Gullo ha proceduto a formalizzare alla Castalia, consorzio accreditato presso il Ministero dell’Ambiente, l’incarico per procedere alla bonifica della “Spiaggia lunga” e del tratto di mare antistante, dove, a seguito del cedimento della vecchia discarica, si sono riversati tutta una serie di rifiuti anche pericolosi ed inquinanti. La ditta ieri ha effettuato un sopralluogo nell’area. La situazione appare meno grave del previsto.

Intanto interviene la società di produzione romana sul cui set si sviluppò l’incendio che ha carbonizzato oltre 5 ettari di vegetazione, lasciando “nuda” la montagna dalla quale, poi, ha preso origine la marea di fango e pietre che ha investito lo scorso 12 agosto l’abitato di Stromboli: «Pur con il massimo rincrescimento per le conseguenze dell'incendio, divampato lo scorso 25 maggio a Stromboli, si deve ritenere che esso abbia avuto natura accidentale e che nessuna responsabilità sia in concreto attribuibile a “11 Marzo Film”». Non si è fatta, quindi, attendere la replica della “11 Marzo film” alla lettera con la quale il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo le ha comunicato, ufficialmente, lunedì scorso, il diniego a proseguire le riprese della fiction sull’isola, stante «l’atteggiamento ostruzionistico, omissivo e non collaborativo di codesta società ed ascoltate le motivate preoccupazione dei cittadini sull’intera vicenda».

