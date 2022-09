A Spadafora l'ultimo saluto ad Angelo Cannuni, lutto cittadino anche a Saponara

L'ultimo saluto ad Angelo Cannuni, il 22enne che ha perso la vita nel tragico incidente che si è verificato a Saponara, sarà dato domani (sabato 10 settembre), alle 18, nella chiesa Sacro Cuore di Spadafora. Ad annunciarlo il papà Pietro, la mamma Angela Patti, la sorella Sara

e i parenti tutti. Dopo la messa il corteo muoverà per il locale cimitero. Ad abbracciare la famiglia in questi giorni sono stati i tanti amici, conoscenti e cittadini di tutto il comprensorio. Sui social si sono susseguiti numerosi messaggi. L'amico di Angelo, Giovanni, scrive: "Voglio ricordarti così, così com'eri, sempre sereno e di buon umore e pensare che starai ancora meglio lassù. Mi mancherà tutto di te. Le nostre risate, le nostre discussioni, le nostre mangiate, le nostre "corsette" per cercare di rimediare alle mangiate, i nostri giri in macchina, le nostre passioni in comune che ci facevano stare ore e ore a parlare di tutto e di più, in particolare quella dei mezzi a due ruote, una delle più belle ma allo stesso tempo più crudeli in assoluto, la stessa che ti ha portato via. Fatico ancora a credere a tutto ciò e non sarà certamente facile abituarsi alla tua assenza, riposa in pace amico mio". Maria Carmela posta invece questo messaggio: "Ti ho conosciuto per caso una sera d'estate, quando sceso dal tuo motorino, togliendo il casco che copriva quei tuoi ricci, ti sei fatto posto nella tavolata dove sedevo con amici in comune. Ricordo perfettamente la serata, come fosse ieri. Alla morte non ci si abitua mai". Sabato, giornata dei funerali, sarà lutto cittadino sia a Spadafora che a Saponara, così come stabilito dai rispettivi sindaci Tania Venuto e Giuseppe Merlino. Angelo era residente a Spadafora, ma legato anche alla cittadina Saponara dove risiedono alcuni dei suoi parenti oltre che amici.

