Nuovo liceo scientifico a Santa Teresa di Riva, il traguardo è più lontano

Secondo i piani, avrebbero dovuto concludersi il 17 marzo di quest’anno, poi il 16 giugno, ma basta passare davanti al cantiere per rendersi conto del loro stato. Sono fortemente in ritardo i lavori di costruzione del nuovo liceo scientifico di Santa Teresa di Riva, avviati a novembre 2020 grazie al finanziamento da 6,3 milioni di euro del ministero della Pubblica istruzione. Già condizionate dalla pandemia e sospese per oltre tre mesi ad inizio 2021, le opere sono attualmente ferme, dopo la costruzione delle fondazioni e dei pilastri del piano terra, e ora la Città metropolitana di Messina ha approvato una perizia di variante suppletiva presentata nel giugno 2021 dal direttore dei lavori, l’arch. Domenico Calarco, autorizzando anche revisioni e compensazioni dei prezzi e riconoscendo all'impresa esecutrice, la “Urania Costruzioni” di Messina, dei ristori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, grazie al “Decreto aiuti” del Governo. Ai 540 giorni previsti nel cronoprogramma iniziale per completare i lavori, però, adesso ne sono stati aggiunti altri 395, pari a 13 mesi: dunque la realizzazione del nuovo edificio scolastico giungerà al termine non prima di ottobre 2023.

