Messina, approvato il Piano Triennale del personale 2022-2024: previste 594 assunzioni

Il Comune di Messina ora punta alle assunzioni. Quasi 600 in tre anni. Ministero dell’Interno permettendo, ovviamente, perché l’ultima parola spetterà alla Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). La Giunta comunale si è riunita all’ora di pranzo e ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. “Un esito storico dei lavori di questo esecutivo – commenta il sindaco Federico Basile – considerato che il Comune di Messina non assume personale da ben 25 anni”.

Il provvedimento prevede nell’ambito del piano triennale, per l’anno in corso 2022, l’assunzione di 234 unità di personale di categoria D; 107 unità di categoria C per un totale di 341 assunzioni. Relativamente all’anno 2023, in programma l’assunzione di 146 agenti di polizia municipale; 22 unità di personale di categoria D; 50 unità di categoria C; e 35 di categoria B, per un totale di 253. Il totale complessivo nel biennio 2022-2024 è di 594 nuove assunzioni.

“L’approvazione del Piano assunzioni consentirà di colmare la strutturale carenza di dotazione organica dell’Ente – ha aggiunto il sindaco – con un incremento pari al 55% della stessa che in termini numerici dagli attuali 1.086 dipendenti passerà a 1.680. Le risorse umane rappresentano la componente essenziale per qualsiasi lavoro, ma lo sono ancora più per un ente pubblico per garantire la continuità e la qualità dei servizi comunali”, ha concluso Basile.

© Riproduzione riservata