Messina-Palermo, cisterna in fiamme subito dopo Sant'Agata Militello

E’ rimasto bloccato per circa mezz’ora il transito sulla A20 in direzione Palermo, appena superato lo svincolo di Sant’Agata Militello a causa di un incendio che nel primo pomeriggio ha interessato un’autocisterna. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni gravi. Il conducente del mezzo pesante ha accostato sulla destra della carreggiata allertando i soccorsi, mentre sono giunti i vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello ed una squadra del servizio di pronto intervento antincendio operativo sulla A20. Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale di Sant’Agata Militello per garantire la sicurezza della viabilità e consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e bonifica dell’area. La situazione è dunque ritornata in breve alla normalità.

