Santa Marina Salina, entrano nella stanza del sindaco e lo aggrediscono

Minacce, insulti ed aggressione ai danni del sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia ad opera di tre isolani. L’increscioso e inqualificabile fatto si è verificato lunedì mattina, intorno alle dodici e trenta (ma la notizia è trapelata solo adesso), all’interno dell’ufficio del primo cittadino, nella sede municipale di via Risorgimento. I tre soggetti, dopo essersi presentati al cospetto del sindaco, nonostante la presenza di due agenti della polizia municipale, che si sono immediatamente prodigati per fermarli, lo aggredivano verbalmente e fisicamente, finendo, prima di essere placati, per mettere a soqquadro la sua scrivania.

