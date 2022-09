Nizza di Sicilia, 36enne trovato morto in un'officina. Probabile gesto estremo

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio all’interno di un’autorimessa nella zona nord di Nizza di Sicilia. Si indaga sulle cause del decesso ma da una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi con una corda. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lui non c’era ormai più nulla da fare, in quanto la morte era sopraggiunta da parecchie ore. La salma del giovane è stata consegnata ai familiari.

IN AGGIORNAMENTO

