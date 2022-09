Medicina, da oggi test a Messina e Catania

Si svolgeranno a partire da oggi al Polo Papardo di Messina, i test per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo biotecnologico, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery) e per i Corsi di Laurea triennali e magistrali per le Professioni Sanitarie 2022/23.

Sono ​51​69 in totale, i candidati che parteciperanno alle prove d’accesso, mentre lo scorso anno erano stati 4901. Si registra un notevole aumento degli iscritti in Medicina, grazie anche al contributo del nuovo corso ad indirizzo biotecnologico, la cui istituzione risponde anche alla impellente richiesta di queste figure professionali.

Gli iscritti alla prova in Medicina e Chirurgia, in Medicina a indirizzo biotecnologico e Odontoiatria e Protesi Dentaria saranno 1465 (1071, lo scorso anno), mentre ai test in Medicina Veterinaria 603 (918 nel 2021). Il 13 settembre alla verifica in Medicine and Surgery i candidati saranno 429 (369 gli iscritti del 2021). Sono, infine, 2330 gli iscritti ai test per i Corsi di Laurea triennale per le Professioni Sanitarie (lo scorso anno sono stati 2204) e a 342 i candidati per le magistrali di professioni sanitarie (339 nel 2021). E oggi test anche a Catania. Sono 2875 (più di 200 in più rispetto allo scorso anno) i candidati che proveranno ad entrare e quindi a iscriversi al primo anno di Medicina e Odontoiatria.

I posti disponibili sono, rispettivamente, 400 per la facoltà di Medicina e 25 per quella di Odontoiatria. Per i candidati etnei l’appuntamento è a partire dalle 8,30 per effettuare le operazioni di riconoscimento, mentre il test prenderà il via alle 13 in ciascuna delle sedi di svolgimento dei test: Torre Biologica (via Santa Sofia 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (via Santa Sofia 64); Polo didattico “Gravina” (via Gravina 21); Polo didattico “Virlinzi” (via Roccaromana 43-45). La prova dura 100 minuti e consiste in 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

© Riproduzione riservata