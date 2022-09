Hashish e marijuana in casa: arrestati due giovani fratelli a Barcellona

Al termine di una operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga tra i giovani che ha portato i carabinieri a concentrare l'attenzione investigativa su quanto accadeva in un fabbricato di Cadili, tra il quartiere Sant'Andrea e la zona marina di Cicerata, sono stati individuati e arrestati due fratelli, accusati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana.

L'arresto in flagranza è scattato per l'idraulico Santi Miano di 26 anni e per il fratello Andrea Miano, studente di 18 anni, i quali vivono ed operano nella stessa casa sottoposta a perquisizione e nella quale i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Barcellona, hanno rinvenuto due diversi quantitativi di hashish e marijuana. I militari, al comando del capitano Lorenzo Galizia, da giorni insospettiti monitoravano i movimenti dei due fratelli che a quanto pare sarebbero stati attivi nello spaccio al dettaglio in favore di coetanei.

