Terme Vigliatore, ha un malore mentre fa il bagno a mare: morto un 81enne di Milazzo

Tragica mattinata nella acque antistanti il litorale di Marchesana di Terme Vigliatore. Un ex giostraio di Milazzo, Massimo La Pietra, classe 1941, è morto, con molta probabilità per un malore, mentre stava facendo il bagno nello specchio di mare situato dinanzi all'area attrezzata di proprietà dell'Ipab “Nicolaci Bonomo” e in uso al Camping Salicà. Ad accorgersi che il corpo dell'uomo, in balia della corrente marina, fosse alla deriva sono stati alcuni bagnati che hanno lanciato l'allarme e chiesto i soccorsi.

Sul posto, oltre alla polizia municipale di Terme Vigliatore, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la Guardia costiera, sia da terra che dal mare. Vano è stato il tentativo di soccorso. L'uomo era già deceduto e l'intervento è servito solo per recuperare la salma che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Milazzo nell'attesa che il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Dora Esposito, decida se fare effettuare al medico legale l'esame esterno o l'autopsia. I militari della stessa Guardia costiera hanno provveduto a recuperare il cane che l'anziano aveva portato con sé al mare.

Allo stesso tempo hanno anche preso in carico gli effetti personali dell'uomo, un telo mare steso sulla spiaggia e le chiavi dell'auto utilizzata dall'uomo per recarsi da Milazzo - lungo la litoranea – fino in contrada Salica a Marchesana di Terme Vigliatore. L'uomo, per via dell'attività che aveva svolto durante il periodo lavorativo, era molto conosciuto nella Città del Capo.

