Taormina, scontro tra auto in via Garipoli: traffico in tilt per più di un’ora

Traffico in tilt ieri mattina a Taormina per oltre un'ora nella principale arteria di ingresso ed uscita della città, la Via Garipoli.

Un incidente si è verificato, infatti, intorno alle 11.30, in questa arteria all'altezza del ponte della Madonnina. In quel punto si sono scontrate una Mercedes, che percorreva la strada in direzione valle-monte, ed una Bmw che, invece, transitava in senso opposto. Soltanto per miracolose circostanze non si sono registrate significative conseguenze con entrambe le vetture che sono andate ad impattare sul guardrail sul lato monte della carreggiata.

Sul posto è arrivata poco dopo la Polizia locale ed il transito è stato consentito solo alle auto con il senso unico alternato, sino alle 12.40. Sino a quel momento sono rimasti bloccati, invece, i mezzi pesanti e soprattutto i bus di linea e turistici. In particolare è rimasto paralizzato il trasporto urbano con i bus navetta dell'Azienda Servizi Municipalizzati. È servita oltre un'ora per consentire i rilievi dell'incidente e lo spostamento dei mezzi, dando a quel punto il via libera alla ripartenza della normale circolazione.

L'incidente si è verificato proprio nel tratto che, da tempo, è oggetto di discussioni e di polemiche per quanto concerne gli eventuali rischi legati alla tenuta del viadotto e alla situazione del pilone, per via della frana in atto dal 2003 nel costone di contrada Lappio.

Per i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro, entrambi del luogo, soltanto tanto paura ma, per fortuna, non si sono registrate significative conseguenze.

