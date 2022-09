Stromboli, mercoledì il capo della Protezione civile incontrerà la popolazione

Mercoledì il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio sarà a Stromboli per incontrare la popolazione. Come si ricorderà la visita di Curcio, programmata per lo scorso 30 agosto era saltata per via di sopraggiunti impegni. Intanto ieri sera a Stromboli si sono vissute forte emozioni nel corso della serata organizzata dall’amministrazione comunale per salutare il nutrito gruppo di alpini che, dopo esseri intervenuti in soccorso della popolazione, a seguito dell’alluvione del 12 agosto, oggi lasceranno l’isola. Per salutarli e ringraziarli si è tenuto, in piazza San Vincenzo, un concerto della banda di Malta.

