Spadafora, sosta gratuita in via Nazionale. Ossigeno in periodo di crisi

Stop al pagamento dei parcheggi sulla via Nazionale di Spadafora. Almeno per il momento. A comunicarlo è stata la sindaca Tania Venuto, che ha precisato i motivi di questa scelta. «Come Amministrazione, considerato il periodo di crisi e il post pandemia abbiamo ritenuto necessario sospendere il servizio a pagamento – spiega la sindaca Tania Venuto –. In ogni caso, sentiremo il parere dei commercianti fra qualche mese. E dunque, se preferiscono questa modalità o vogliono tornare al gratta e sosta come qualche anno fa ci era stato chiesto di attivare». L’Amministrazione aveva, a sua volta, formulato uno specifico atto di indirizzo al responsabile dell’Area competente, in modo da porre in essere tutte le procedure necessarie ai fini della concessione del servizio di gestione e di controllo delle aree di sosta a pagamento dei veicoli. Negli anni passati, sempre come aveva riferito la prima cittadina, l’iniziativa era attiva tramite l’acquisto del gratta e sosta, però quel sistema non funzionava bene.

