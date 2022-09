Tragedia a Taormina, sub muore durante immersione a Isola Bella

Tragico destino per un 64enne di nazionalità tedesca che ieri pomeriggio ha perso la vita durante un'immersione nella baia di Isola Bella. L'uomo aveva deciso di approfittare di una soleggiata giornata di fine estate per fare un'escursione in barca e quindi per praticare l'attività di sub nel mare di Taormina, e nello specifico al largo della Riserva Naturale Orientata. Improvvisamente, avrebbe però accusato un malore che non gli ha dato scampo.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono accorsi subito i mezzi di soccorso ed in particolare l'equipe medica del 118 ma non c'è stato niente da fare per riuscire a tenere in vita l'uomo.