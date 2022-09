Taormina, villaggio Le Rocce: nuova idea di sviluppo grazie al Pnrr

La fase finale dell'anno potrebbe portare ad una svolta definitiva per il futuro del villaggio Le Rocce. La Città metropolitana di Messina non darà infatti seguito alla manifestazione d'interesse che era stata avviata nel 2021 e con la quale l'ente si riservava di valutare se dismettere o dare in locazione Le Rocce.

Per la riqualificazione de Le Rocce si erano fatti avanti un gruppo alberghiero che voleva acquistare il complesso e poi c'erano state altre quattro richieste che puntavano alla concessione in affitto del bene. Ora la strategia è cambiata, con la Città metropolitana che è riuscita ad intercettare, dal Pnrr, un finanziamento da 7.551.000 euro per un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area naturalistica.

