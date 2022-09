S. Stefano di Camastra, ruba auto con le chiavi nel cruscotto: denunciato 44enne

Succede anche nel tranquillo paese della ceramica vedere scomparire l'auto proprio da sotto casa. È quanto avvenuto nella serata di ieri a metà strada della via Marina che, dall'abitato, porta alla Stazione ferroviaria con diramazione per contrada Barche Grosse.

A dare l'allarme è stato un vicino che ha visto movimentare l'auto, una Mini “One” ( lasciata con le chiavi appese nel cruscotto) verso la discesa e che ha subito avvertito il giovane proprietario.

Avvisati sono così intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. La pattuglia è stata supportata da un'altra della Compagnia di Mistretta.

La vettura è stata ritrovata abbandonata nella zona Barche Grosse. La persona che l'ha sottratta, invece, è stata rintracciata nei pressi della stazione e si è lasciata prendere e condurre in caserma senza opporre resistenza. Si tratta di D. A., 44 anni, originario della Toscana e solo di passaggio a S. Stefano di Camastra.

