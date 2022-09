Milazzo, riserva naturale al Capo: pressing sulla Regione

Riserva naturale di Capo Milazzo, gli ambientalisti non si rassegnano e non appena si insedierà il nuovo governo regionale presenteranno ufficialmente all’assessorato al Territorio e ambiente una nuova istanza, corredata della documentazione necessaria e supportata dalla firma dei rappresentanti di una ventina di associazioni milazzesi per chiedere quel riconoscimento che a loro avviso da tempo doveva essere un atto dovuto.

A confermarlo il presidente dell’Adasc (Associazione per la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini) Peppe Maimone. «Sarà ripresentato alla Regione il progetto per la riserva naturale orientata a Capo Milazzo perché è doveroso che le Istituzioni regionali rivolgano la giusta attenzione all’area del Capo, sito di notevole interesse ambientale per la peculiarità degli aspetti naturalistici, geomorfologici e antropici, nonché di notevole interesse architettonico ed urbanistico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata