Lungomare, a Torrenova si fanno gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione

Ultime rifiniture in vista dell’inaugurazione del nuovo lungomare di Torrenova. Un’opera a lungo attesa dalla comunità locale il cui completamento ha subìto proprio sul rettilineo finale rallentamenti dovuti a problematiche tecniche e di approvvigionamento di alcuni materiali che ne hanno allungato i tempi di consegna ma che, come assicura il sindaco Salvatore Castrovinci, entro le prossime due settimane sarà ufficialmente aperta e consegnata alla pubblica fruibilità.

Negli ultimi giorni sono stati così eseguiti gli interventi di rifinitura relativi alla piantumazione del verde e la sistemazione delle due isolette di sosta lungo il percorso che si snoda per circa tre chilometri da Torrenova fino all’innesto con via del Mare nella zona di Zappulla a Rocca di Capri Leone.

In precedenza erano stati ultimati i lavori di rifinitura e miglioramento dalla pista ciclabile e del percorso da running, per un ammontare complessivo di circa 176.000 euro ricavati nell’àmbito delle somme a disposizione dell’appalto.

