Lieto fine per il signor Giuseppe Castelli che è stato ritrovato vivo in un dirupo in zona Calì, a San Martino, nelle campagne di Spadafora.

Sono state 48 ore di forte apprensione per i familiari e per quanti lo conoscono. L'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto presenti anche i carabinieri della locale Stazione, i quali stanno ricostruendo l'accaduto. Il signor Castelli è ora a casa con i familiari e per fortuna sta bene.

© Riproduzione riservata