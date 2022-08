Un incendio si è sviluppato stamattina in un appartamento di Letojanni, in via Lombardo. Dentro casa c'era la coppia di anziani che vi abita. I vicini si sono spaventati vedendo il fumo uscire dal balcone. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno avuto origine da un corto circuito.

