Barcellona, “Chi l’ha visto?” indaga su Stefano Gemellaro. I parenti ancora sperano

“Chi l’ha visto?”, la trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli che riprenderà ad occuparsi di persone scomparse nella nuova edizione in onda dal prossimo 14 settembre, a quattro anni dalla sparizione del barcellonese Stefano Gemellaro, avvenuta il 29 agosto 2019, ha riacceso in occasione dell’anniversario l’attenzione sul caso, riproponendo sui canali social gli interrogativi rimasti senza risposta fin dal giorno in cui si sono perse le tracce dell’uomo che all’epoca non aveva ancora compiuto 57 anni.

La redazione della trasmissione ha riproposto sulle pagine web gli stessi interrogativi rimasti senza risposta: «Perché Stefano Gemellaro non è più tornato a casa dopo essere uscito per la sua solita passeggiata? Qualcuno ricorda di averlo incontrato?». La scomparsa di Stefano, ex calciatore del Milazzo, resta un mistero. I familiari sperano ancora di risolvere l’incognita, per riaverlo a casa o almeno conoscere il destino che gli è stato riservato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata