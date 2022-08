A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa, forse insospettiti dal cattivo odore che arrivava da quell’appartamento. Un uomo di quasi ottanta anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera sul viale Giostra. Sul posto le sezione Volanti e Scientifica della Polizia, insieme al 118. Tutte le indicazioni portano alla conclusione che l’anziano, ritrovato in una pozza di sangue, possa essere morto per cause naturali.

