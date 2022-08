San Fratello, dissesto idrogeologico. Situazione allarmante

L’amministrazione comunale di San Fratello è alla ricerca di soluzioni per l’esecuzione di interventi volti alla salvaguardia del territorio locale interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

La situazione più urgente e preoccupante è sicuramente quella in atto nella zona della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, all’ingresso lato nord del centro abitato, duramente colpita da uno smottamento lo scorso gennaio.

Cedimenti importanti si sono registrati su gran parte del piazzale antistante l’edificio di culto che risulta seriamente lesionato, con l’accesso all’intera zona che è rimasta sin da allora interdetto.

Sono stati quindi assegnati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, circa 20.000 euro, attingendo dal fondo per la progettazione istituito dall’Agenzia di coesione territoriale con decreto della Presidenza del Consiglio dello scorso dicembre, per cui al Comune di San Fratello erano stati attribuiti poco meno di 24.000 euro per le annualità 2021 e 2022.

