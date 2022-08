Da Parigi a Stromboli per i loro sogno d'amore: due tifosi francesi si sposano a Piscità

Fiori d'arancio sullo sfondo di "Iddu". Onorando, non soltanto la promessa di giurarsi amore eterno, ma anche il desiderio di sposarsi nella bellissima isola selvaggia: Stromboli. Nonostante tutto. Michael e Sophie, lo scorso sabato, hanno coronato il loro amore proprio a Piscità, nella Chiesa di San Bartolomeo. Un matrimonio che sa anche di rinascita per la comunità di Stromboli, che proprio in questi giorni sta liberando l'isola dal fango e dai detriti, dopo l'alluvione dello scorso 12 agosto. Felicissimo il parroco Giovanni Longo, che ha celebrato le nozze dei due teneri sposini francesi. Che hanno scelto le Isole Eolie all'unisono e senza ripensamenti: "I due giovani sono venuti da Parigi - ha detto Padre Giovanni - e già lo scorso anno avevano espresso il desiderio di convolare a nozze qui a Stromboli. Così li ho seguiti a distanza, come anche tante altre coppie, attraverso dei colloqui telefonici. E il matrimonio è stato celebrato a Piscità, la zona più colpita dall'alluvione. E la cosa bella è stata che i due hanno manifestato attivamente solidarietà, aiutando l'isola. Un segnale di speranza per tutti noi, che si somma, così, a tutte le bellissime attività estive che stiamo facendo con i tanti bambini strombolani. Con l'obiettivo di regalare un sorriso, ma soprattutto quella normalità di cui abbiamo bisogno".

