Stromboli, vincoli più stringenti per la scalata al vulcano

Arriva una nuova ordinanza sindacale contingibile ed urgente dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo per disciplinare l’accesso allo Stromboli: si è resa necessaria a seguito della disposizione del dirigente del Servizio 13 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, con la quale, l’8 agosto scorso, è stato chiuso, in via temporanea, per motivi di sicurezza, il sentiero naturalistico “Vallonazzo” della Riserva naturale orientata "Isola di Stromboli e Strombolicchio". Ed ancora per via dell’ordinanza, emessa il 21 agosto, con la quale, lo stesso Gullo, ha interdetto al transito la strada comunale Via Salvatore Di Losa (ex Labronzo) per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Per quanto concerne le prescrizioni per l’accesso al vulcano, ad eccezione, quindi, del non utilizzo del sentiero naturalistico della RNO e della strada comunale Di Losa, sono le stesse contenute nell’ordinanza Giorgianni del 2020 che Gullo, nei giorni scorsi, stante le due suddette chiusure temporanee, aveva revocato.

