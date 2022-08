Pass auto scaduti a Milazzo, fioccano le multe: ecco come rinnovare la richiesta

Il 30 giugno scorso sono scaduti i pass della sosta per i cittadini milazzesi residenti in alcune vie della città caratterizzate da normative che ne regolano il parcheggio. Dopo un periodo di tolleranza sono scattate le multe nei confronti di chi non ha rinnovato la richiesta per accedere in maniera regolare alla sosta.

Sanzioni che già sono già arrivate, a chi non si era accorto della scadenza del pass. Diverse le proteste al Comune anche se da palazzo dell’Aquila si evidenzia che dal mese di aprile oltre ad una informazione capillare attraverso comunicati e note sul sito istituzionale, è stato attivato un portale sul sito per il rilascio delle autorizzazioni in formato telematico.

“I possessori dei pass sosta – si afferma - dovranno registrarsi indicando il numero di permesso sosta e tutti i dati richiesti dal sistema al fine di ottenere l’autorizzazione telematica alla sosta. Analoga attività dovrà essere fatta da coloro che posseggono il contrassegno unico disabili europeo (Cude). Per agevolare i cittadini più anziani è stato anche previsto un servizio attraverso i Caf presenti a Milazzo, senza alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino”.

© Riproduzione riservata