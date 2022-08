Messina, perchè le foglie raccolte nei sacchi restano per giorni a bordo strada?

La città è più pulita di quanto non lo sia stato nel recente passato. È un’opinione comune e una constatazione oggettiva. Specie se il riferimento è il centro città. L’addio ai fetidi cassonetti è stata una svolta in termini di decoro. Poi c’è lo spazzamento. Per quello c’è ancora da ottimizzare l’attività. Gli operatori sono arrivati grazie ad un programma a fini sociali e svolgono bene il loro lavoro, ma ci si domanda, perchè una volta che le strade vengono spazzate e i rifiuti posti in sacchi trasparenti, non vengono rimossi subito e restano, per adesso, giorni a bordo strada? Un altro gruppo di lavoro li deve raccogliere, ma qualcosa, evidentemente, in questi giorni non va.

