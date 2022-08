Irregolarità a bordo, fermo amministrativo per una nave maltese a Milazzo

La Capitaneria di porto di Milazzo ha sottoposto a fermo amministrativo una nave da carico battente bandiera maltese al termine di un’ispezione approfondita. Dai controlli effettuati a bordo sono emerse gravi irregolarità in diversi settori ricomprendenti le dotazioni antincendio dell’unità, la prontezza operativa dei mezzi di salvataggio e la preparazione dell’equipaggio per la gestione delle emergenze a bordo. Nel corso della lunga attività ispettiva, iniziata al mattino e terminata nel tardo pomeriggio, sono state rilevate 8 deficienze, di cui 7 particolarmente gravi e indicanti una inadeguata gestione della nave non coerente con gli standard minimi di sicurezza previsti dalle vigenti normative nazionali ed internazionali di settore.

Al termine dell’ispezione, il personale del Nucleo Port State ha provveduto quindi a notificare al Comandante della nave il provvedimento di «detenzione nave» in considerazione del quale la nave non potrà lasciare il porto di Milazzo sino a nuova ispezione finalizzata a verificare che tutte le deficienze riscontrate a bordo siano correttamente rettificate prima della partenza. Inoltre, stante la gravita delle stesse, è stato elevato nei confronti del Comandante dell’unità anche un verbale amministrativo di 7 mila euro. Dall’inizio dell’anno, delle 29 unità che sono state sottoposte ad ispezione, sono già 2 quelle fermate da parte del personale Port State Control della Capitaneria di porto di Milazzo.

