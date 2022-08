Progetto della Messina Social City "Estate Addosso": ecco la graduatoria

E' stata pubblicata la graduatoria degli ammessi al progetto della Messina Social City "Estate Addosso" che darà la possibilità a oltre 600 giovani di fare un 'esperienza lavorativa nel corso di questa ultima parte della bella stagione. Nei prossimi giorni gli ammessi saranno convocati per i colloqui di predisposizione. Riceveranno una borsa di 600 euro mensili per due mesi e opereranno in aziende che hanno deciso di ospitarli, le quali hanno tempo sino al 2 settembre per aggiungersi alla lista. Ecco gli ammessi e il loro punteggio.

La graduatoria

